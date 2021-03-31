PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Пшеница и подсолнечное масло: Украина расширила список запрещенных для ввоза из РФ товаров

Кабинет министров дополнил перечень товаров, запрещенных для ввоза в Украину из РФ. С апреля 2021 года запрещено ввозить пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу.

Пшеница и подсолнечное масло: Украина расширила список запрещенных для ввоза из РФ товаров

Постановление №269 от 29 марта 2021 года опубликовано на правительственном портале 31 марта.

Кроме того, в перечень запрещенных товаров добавили также поверхностно-активные средства, газетную бумагу, картон, крафт-бумагу и крафт-картон, туалетную бумагу, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки.

В списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Документ вступает в силу через десять дней после опубликования.

постанова про продукти

Читайте
Золото, кокаин и сигареты. Что возят через границу дипломаты и как остановить контрабанду

Экспорт зерна

Украина снизила темпы экспорта зерна.

По состоянию на конец марта страна вывезла 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Больше экономических новостей Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка