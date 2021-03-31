Кабинет министров дополнил перечень товаров, запрещенных для ввоза в Украину из РФ. С апреля 2021 года запрещено ввозить пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу.

Постановление №269 от 29 марта 2021 года опубликовано на правительственном портале 31 марта.

Кроме того, в перечень запрещенных товаров добавили также поверхностно-активные средства, газетную бумагу, картон, крафт-бумагу и крафт-картон, туалетную бумагу, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки.

В списке — ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Документ вступает в силу через десять дней после опубликования.

Экспорт зерна

Украина снизила темпы экспорта зерна.

По состоянию на конец марта страна вывезла 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

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