Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд, который рассматривал обращение обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая 2021 года.

Слушание проходило 31 марта в Киеве, суд изучал апелляцию защиты Антоненко на решение Шевченковского районного суда от 23 марта 2021 года.

— Апелляционную жалобу защитника… оставить без удовлетворения, — постановил суд.

Антоненко не отменили арест, он будет и дальше находиться под стражей.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года во время взрыва автомобиля в центре Киева погиб украинский журналист Павел Шеремет.

В деле о его убийстве фигурирует три человека — медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, а также музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко. Им вручили подозрения.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.

23 марта Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меру пресечения троим обвиняемым. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Источник: Судова влада