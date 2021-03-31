Ситуация с коронавирусом будет сложной минимум две недели — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что рост количества больных и госпитализаций больных коронавирусом продлится минимум неделю-две.

Об этом он заявил на заседании правительства 31 марта.

По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Киеве, где загруженность коек с кислородом достигла 85,8% — это самый высокий показатель по стране.

Сейчас сложная ситуация в Житомирской, Одесской и Киевской областях, а Хмельницкая в ближайшие дни может быть переведена в красный уровень эпидопасности из-за несоблюдения карантинных мероприятий.

По состоянию на 31 марта 10 областей находятся в красной зоне карантина. Среди них — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В перечне оранжевых — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области. В желтой только Херсонская.