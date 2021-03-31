PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Правительство утвердило механизм индексации алиментов и зарплат

На заседании 31 марта Кабмин внес изменения в порядок проведения индексации денежных доходов граждан, утвержденного постановлением №1078 от 17 июля 2003 года.

гроші, гривня

Документом установлен механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов.

Это постановление также регулирует вопросы начисления индексации денежного довольствия военнослужащих, полицейских, рядового и начальствующего состава, таможенников, а также в случае повышения денежных доходов не с 1 числа месяца.

В Минсоцполитики надеются, что этот документ защитит интересы получателей алиментов, зарплат, а также работодателей, поскольку прозрачный механизм начисления индексации будет способствовать избеганию споров при ее проведении.

Читайте
Кому в Киеве платят больше: рейтинг самых востребованных профессий

За 2020 год средняя зарплата в Украине выросла на 1,6 тыс. нрн. В частности, по состоянию на январь 2021-го средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн. Год назад она составляла 10 727 грн — это на 15% меньше.

В каких сферах были самые высокие зарплаты — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка