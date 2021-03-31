Правительство утвердило механизм индексации алиментов и зарплат

На заседании 31 марта Кабмин внес изменения в порядок проведения индексации денежных доходов граждан, утвержденного постановлением №1078 от 17 июля 2003 года.

Документом установлен механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов.

Это постановление также регулирует вопросы начисления индексации денежного довольствия военнослужащих, полицейских, рядового и начальствующего состава, таможенников, а также в случае повышения денежных доходов не с 1 числа месяца.

В Минсоцполитики надеются, что этот документ защитит интересы получателей алиментов, зарплат, а также работодателей, поскольку прозрачный механизм начисления индексации будет способствовать избеганию споров при ее проведении.

За 2020 год средняя зарплата в Украине выросла на 1,6 тыс. нрн. В частности, по состоянию на январь 2021-го средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн. Год назад она составляла 10 727 грн — это на 15% меньше.

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