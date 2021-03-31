В Украине запустили Центр борьбы с фейками

В Украине заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он будет бороться с фейками в украинской информационной среде.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, центр будет бороться с дезинформацией, быстро реагировать на фейки и заниматься продвижением украинских нарративов.

Новый институт будет действовать при Минкульте и сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

– Работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчание фейков в украинском информпространстве, – написал министр.

Будут достигать поставленной цели путем:

стратегических коммуникаций, включая разработку контрнаративов, проведение информкампаний, включение украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;

создания онлайн-ресурса, который активно будет реагировать на информационные атаки;

регулярного оповещения о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработки механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами.

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Кроме того, центр будет работать над повышением уровня критического мышления украинцев, чтобы они умели отличать реальные факты от вымышленных провокаций РФ.

16 марта начал работу Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Секретарь Алексей Данилов отметил, что в аппарате СНБО уже около года проводят работу по противодействию дезинформации.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что новый институт в перспективе сможет стать надежным центром противодействия фейкам в информационных конфликтах.

Источник: Александр Ткаченко