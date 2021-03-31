Из-за загрязнения воздуха в некоторых городах Украины трудно дышать, а иногда — даже опасно. Загазованные места вывели Украину в лидеры антирейтинга загрязнения воздуха.

Его качество проанализировала международная мониторинговая служба, которая расположена в Швейцарии. По уровню выбросов в атмосферу Украины в мире занимает 43 место, в Европе — восьмое.

Несмотря на жесткий карантин и меньшую нагрузку на промышленность, показатели качества воздуха в Украине только ухудшились. За последний год в антирейтинге мы обогнали 17 стран.

Киев — это один из городов, который традиционно попадает в топ самых загрязненных точек на планете. Но локдаун дал небольшую передышку киевлянам. Сейчас можно подышать более-менее чистым воздухом. Обычно же от автомобилей столица получает более 90% выбросов вредных веществ ежегодно.

К Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского привозят образцы воздуха, которые принимают в разных районах. Выводы неутешительные, по уровню диоксида азота Киев давно является рекордсменом. А это самый ядовитый продукт сгорания топлива.

Диоксид азота нарушает работу легких, диоксид серы — вызывает одышку, формальдегид — раздражает слизистые оболочки глаз и носа и даже вызывает астму. Углекислый газ, который также производят автомобили, тормозит оборот кислорода в организме.

В Украине ежегодно от респираторных заболеваний умирает более 300 тыс. человек. И загрязнения воздуха далеко не последний фактор. В список особо загрязненных ежегодно попадают 15 украинских городов.

Лидер по загрязнению — Мариуполь. Там расположено сразу два металлургические комбината, коксохимический завод и десятки других предприятий.

Иногда человек этих выбросов даже не замечает. Многие мариупольцы говорят, что уже до такой дымовой завесы привыкли. Но их легкие — не привыкают.

Между тем, появился еще один активатор загазованности атмосферы. Изменение климата, которое сместило времена года. Засушливые лета и почти бесснежные зимы вызывают лесные пожары.

Прошлогодние кадры сотен выжженных гектаров леса в Луганской и Киевской областях поразили всю страну. В этом году снега хватало, поэтому и влаги в лесах будет больше. Но это существенно не повлияет на общую ситуацию, говорят экологи.

Впечатляющая статистика Всемирной организации здравоохранения: 9 из 10 жителей планеты живут в местах, где воздух — токсичен. Сейчас наиболее загрязненные города в Азии, наиболее чистые — в Западной Европе.

Сложное всего дышать в Нью-Дели в Индии. В первую пятерку по уровню загрязнения воздуха вошли также Дакка в Бангладеше, монгольский Улан-Батор, Кабул в Афганистане и столица Катара Доха.

В США и Западной Европе постепенно начинают снижать выбросы. В частности, благодаря переносу вредных предприятий в страны третьего мира и модернизации заводов. Такое движение получило название карбоновая нейтральность.

К 2050 году зеленые технологии, энергоэффективность и модернизация производств должны достичь максимального уровня. Украина же пока топчется на месте.

В правительстве говорят, что готовы присоединиться к европейским стратегиям. Но озабочены чтобы модернизация не привела к закрытию производств и потери рабочих мест.

Рано или поздно Украине придется решать проблему. Ведь это не просто прихоть экологов. Интеграция в ЕС предусматривает, в том числе и борьбу за чистый воздух. Мининфраструктуры уже разрабатывает законопроект о запрете автомобилей с дизельными двигателями с 2028 года.

В условиях растущего уровня атмосферного загрязнения, экологические ограничения могут стать реальностью. Ведь о том, чем мы будем дышать уже завтра — надо думать уже сегодня.

Загрязнение воды в реках Украины

Во время масштабного исследования воды в реке Днепр специалисты обнаружили 21 загрязняющее вещество, в том числе тяжелые металлы.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в октябре 2020 года ученые взяли пробы из Днепра и его притоков — 27 проб воды и пять проб рыбы, исследование провели на более чем 67 тыс. веществ.