Ситуация в Украине с распространением коронавирусной болезни приближается к критической черте. Инфекционисты уже несколько недель говорят о необходимости общенационального локдауна, однако власти до сих пор рассчитывают на адаптивный карантин.

У Украины до сих пор есть уникальная возможность опираться на опыт других стран в борьбе с Covid-19, ведь любая волна болезни доходит до нас позже других европейских государств.

А у них было много негативного опыта в противодействии коронавирусу.

Факты ICTV рассказывают о ситуации в Украине и о странах, которые долгое время не могли преодолеть стремительное распространение Covid-19.

Поговорим откровенно

Сейчас власти говорят о том, что локдаун на всей территории Украины возможен лишь в том случае, если система здравоохранения будет находиться на грани коллапса.

— Мы не будем вводить локдаун, пока система здравоохранения не приближатся к коллапсу… Даже если будет 24 тыс. больных в сутки, мы пройдем без общенационального локдауна, – сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Однако, если говорить откровенно, показатель количества больных в сутки для Украины сейчас не играет никакой роли. И на это есть несколько причин.

Наша система тестирования является как минимум проблемной. Сравним Украину с Великобританией, в которой проживает около 66 млн граждан. Там ежесуточно делают в среднем 1 млн тестов на Covid-19.

Если взять ее за стандарт тестирования в Европе, то Украине с населением примерно в 37 млн человек (согласно предварительным подсчетам правительства в начале 2020 года) нужна хотя бы половина от тестов Великобритании.

Что же мы имеем, если этого не делают? Мы не видим даже приближенной картины по количеству лиц, болеющих коронавирусом. Конечно, еще в начале пандемии инфекционисты говорили о том, что суточная заболеваемость может быть до 10 раз больше, чем официальная статистика, но чем больше тестов мы будем делать, тем лучше будем ориентироваться в ситуации.

В случае Украины можно сделать вывод, что мы видим лишь очень и очень отдаленную картину болезни. Поскольку наши тестирующие мощности очень ограничены, мы стараемся тестировать только самые подозрительные случаи. Но тогда не стоит обращать так много внимания на суточное количество больных.

Что важно, так это заполненность больниц. Чем больше пациентов оказывается на больничных койках, тем большим будет давление на персонал медучреждений и тем ближе к коллапсу будет система здравоохранения.

Конечно, потенциально чем больше больных Covid-19 будут выявлять тесты, тем больше людей будут попадать на койки. Но если посмотреть на ситуацию в отдельных городах, то она уже приближается к критической.

Например, в столице некоторые медучреждения заполнены на 100% (согласно информации КГГА). По словам городского главы Виталия Кличко, заполненность коммунальных медучреждений Киева сейчас превышает 74%.

Ошибки и еще раз ошибки

Конечно, за время пандемии многие страны оказывались в сложных ситуациях из-за распространения коронавирусной болезни. В Европе можно вспомнить примеры Испании и Великобритании.

Во время первой волны коронавируса Великобритания слишком долго ждала, чтобы ввести национальный локдаун. Несмотря на то, что первые случаи заболевания зарегистрировали в начале февраля 2020 года, власти ждали больше месяца для того, чтобы наконец ввести ограничения.

— Мы неоднократно признавали, что неправильно поступали. Одной из наших ошибок было ложное предположение, что вирус не передается, если у пациента нет симптомов заболевания, – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок.

На тот момент казалось, что Великобритании удалось взять ситуацию под контроль и, даже несмотря на ожидания ухудшения ситуации в конце года, государство начало процесс ослабления ограничений в мае.

Однако в сентябре начался постепенный рост количества случаев заболевания, на что власти хоть и отреагировали новыми правилами и рекомендациями, этого оказалось недостаточно, и в октябре начался первый значительный скачок заболеваемости коронавирусом.

Прошло совсем немного времени, и госпитали начали заполняться больными невероятными темпами. Даже несмотря на снижение количества случаев после введения второго локдауна, больничные койки продолжали заполняться.

Вместе с тем росла и смертность. А нежелание властей отреагировать как можно жестче привело к тому, что в декабре-январе начался стремительный рост всех показателей.

Недельные смерти пересекли порог в 1 тыс. ежедневно, а койки в медучреждениях почти не освобождались. Фактически ошибки Великобритании сводятся к тому, что она слишком долго ждала, чтобы вводить что первый, что второй локдауны, а также в недостаточном внимании к ношению масок.

Пренебрежение угрозой

Можно вспомнить и опыт Испании, которая оказалась совершенно не готовой к первым вспышкам болезни. Долгое время в государстве пытались игнорировать потенциальную опасность и почти не вводили ограничений.

Сейчас результат подобных действий очевиден – несмотря на введение чрезвычайного положения и локдауна в середине марта больницы продолжали заполняться новыми больными, а переутомленные врачи не могли оказать качественную помощь всем пациентам. Поэтому уже через несколько дней действия ограничений количество смертей пересекло черту в 500 в сутки и продолжало расти.

Первой волны запретов, среди которых были приказ оставаться дома, кроме случаев покупки продуктов или лекарств, и закрытие большинства бизнесов, оказалось недостаточно, чтобы сбить кривую заболеваемости. Поэтому через несколько недель в стране остановили любую активность, которая не была критической для жизни государства.

Но одного урока для Испании оказалось недостаточно. После снятия ограничений и уверенности в том, что люди привыкли к новой реальности, какое-то время ситуацию удавалось контролировать.

Граждане страны начали собираться небольшими группами, встречаться со знакомыми. Обвинять в этом можно не только власти, которые, по мнению испанских экспертов, не позаботились о плане снятия ограничений, но и самих граждан. Особенно молодых людей.

В начале второй волны ученые констатировали, что больные вирусом значительно “помолодели” – с 59 лет в конце марта до 38 лет в начале сентября.

Несоблюдение социальной дистанции и масочного режима привело к тому, что болезнь вернулась, а власти снова ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас же в Испании действуют региональные ограничения. Иногда они достаточно жесткие и похожи на те, что были в начале пандемии, благодаря чему количество больных пошло на спад. В то же время врачи снова оказались в ужасной ситуации.

— Мы находимся под невероятными нагрузками с марта, в ужасных жилищных условиях из-за страха, что можем заразить кого-то из членов семьи в любой момент. Нас удерживает только то, что общество нуждается в нашей помощи, – сказал в конце января директор больницы Изабель Зендал Хавьер Марко.

Худший результат

Сегодня Бразилию можно назвать страной, которая хуже всех противостоит коронавирусной болезни, поэтому и ситуация с ее распространением там катастрофическая.

Власти очень быстро самоустранились от значительных ограничений, поскольку президент Жаир Болсонару является их большим противником. То есть локдауны там решили использовать как последний метод противостояния инфекции.

Даже несмотря на десятки тысяч новых кейсов коронавируса ежедневно, глава Бразилии выступает против любых ограничений, даже локальных, которые пришлось вводить местным властям в некоторых регионах.

По мнению Болсонару, локдауны еще хуже коронавируса, ведь они не дают возможности людям работать. Понятно, что ему, как лидеру государства, нужно позаботиться и об экономике страны. Однако, несмотря на его усилия, ВВП Бразилии в 2020 году упал на 4,1%.

Сейчас в Бразилии начали кампанию по вакцинации, но пока она почти не помогает. Ситуация в бразильских больницах критическая.

Во многих регионах заполненность реанимаций достигла 90%. Несоблюдение бразильцами любых правил безопасности и критическая ситуация в сфере здравоохранения приводят к тому, что врачи не могут предоставить качественную помощь, а это – к еще большему количеству смертей.

Конечно, частично в увеличении количества случаев заболевания обвиняют и новые штаммы коронавируса, циркулирующие в стране.

Доктор Педро Халлал считает, что если ситуация не изменится, то в Бразилии образуется еще больше новых вариантов инфекции.

— Вирус циркулирует в Бразилии так широко, что существует высокая вероятность того, что в ближайшее время появятся новые варианты. Нам нужно срочно остановить его распространение, – заявил Халлал.

Фактически сегодня Бразилия стала негативным примером того, к чему может привести попытка пренебрегать противоэпидемическими мерами ради экономики.

Обернуть ситуацию

Конечно же, из каждой проблемы, каждого неудачного решения нужно делать выводы. И делать их быстро. На примере Испании мы можем увидеть, что происходит, если не спешить.

В то же время, на примере Великобритании мы видим, как можно учиться на собственных ошибках. Значительные ограничения привели к тому, что количество ежедневных случаев заболевания начало снижаться, а места в больницах – высвобождаться.

Но даже несмотря на положительные тенденции, власти не спешат снимать ограничения. Все будет происходить медленно и, что самое важное, постепенно.

Сейчас у властей Великобритании есть четкий план, который включает в себя, в том числе, и процесс вакцинации, который идет очень быстрыми темпами. Это также могло способствовать значительному снижению количества заболеваний и высвобождению коек.

Обернуть ситуацию с помощью вакцинации удалось еще одной стране, которая слишком рано сняла ограничения – Израилю. В начале лета 2020 года считалось, что это первое государство, которому удалось преодолеть пандемию, однако вскоре все убедились, что это не так.

После этого было еще два локдауна. Второй также пытались сделать как можно более лояльным, но, несмотря на определенный результат, третий локдаун снова стал жестким.

На время его действия в Израиле была запрещена в частности:

работа всех не жизненно необходимых магазинов;

нахождение более 10 человек в помещении, собрание групп более 20 человек на открытом воздухе (только для ряда утвержденных мероприятий);

посещение домов других людей;

путешествия на более чем 1 км от собственного дома;

работа салонов красоты;

работа общественного транспорта с заполненностью более 50% мест.

Однако вскоре к запретам добавилось закрытие большинства учебных заведений, уменьшение количества людей, которые могут одновременно находиться в закрытом помещении и открытом воздухе, а также запрет на путешествия за границу без необходимости.

В то же время появился четкий план снятия карантина, который постепенно возвращал страну к “нормальной” жизни. Например, сначала разрешили посещать парки и сняли ограничения на путешествия в городах, а затем, когда убедились, что ситуация контролируется, вновь открыли учреждения культуры и спортивные залы.

К этому также добавляется мощная кампания вакцинации. Сейчас Израиль является одним из лидеров по вакцинации населения и это вместе с ограничениями сейчас дает свой результат.

У Украины есть возможность просто посмотреть на опыт разных стран, чтобы понять, что нужно делать сейчас. Значительная заполненность больниц точно приведет к увеличению количества летальных исходов от Covid-19.

Уже есть примеры, на основе которых можно действовать. Поэтому неудивительно, что у нас ставят вопрос еще одного локдауна. И даже местные власти, которые долгое время выступали против значительных ограничений, сейчас не боятся их вводить.

И к этому должна прилагаться и кампания по вакцинации. В Минздраве должны не только говорить о возможности вакцинировать 4 млн человек в месяц, но и показывать это результатами.

Меры, похожие на адаптивный карантин применялись во многих странах, но они не так часто давали результат. Если судить по опыту других стран, то его продолжение вряд ли покажет результат и у нас. Нам нужен четкий план не на несколько недель, а на последующие месяцы, даже если в НАН и прогнозируют спад заболеваемости в ближайшее время.