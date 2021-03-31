В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве усилят карантин.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Если ситуация не улучшится, городская власть будет вынуждена прибегнуть к более жестким ограничениям, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, речь идет о работе детских садиков и школ, общественного транспорта.

В то же время в городе делают все, чтобы не допустить худшего сценария. Для этого разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом.

— Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы… На сегодня в Киеве 6 169 коек для лечения больных коронавирусом. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1 100 коек, — добавил он.

Карантин в Киеве

31 марта 2021 года все еще в десяти областях Украины и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В столице и этих регионах действуют самые жесткие ограничения.

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