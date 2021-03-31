Курс валют НБУ на 31 марта 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил курс доллара на 31 марта. Так, американская валюта стоит 27,88 грн.

Это на 8 копеек меньше чем в предыдущий банковский день.

Курс евро составляет 32,72 грн, что на 16 копеек ниже предыдущего показателя.

Курс валют НБУ на 31 марта 2021:

$1 — 27,88 грн;

€1 — 32,72 грн;

1 польский злотый — 7,027 грн;

10 российских рублей — 3,6704грн.

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, которая приходится на конец марта — начало апреля, существенно не изменится.

Такой прогноз дает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его мнению, на межбанке доллар может торговаться на уровне 28,2 грн/$, а наличный – в пределах 28,1-28,3 грн/$.