Историй, когда инвесторы жилья в новостройках попадают в ситуации, которые напоминают скорее аферы — тысячи.

Есть случаи, когда 18 раз перепродают одну и ту же квартиру. Эксперты убеждены: проблема в законодательной неурегулированности. Государство регистрирует только построенную недвижимость. Учет же метров, что только сводятся, ведут сами компании. По своему усмотрению и на собственную совесть.

Следовательно, украинский строительный рынок, непаханое поле для мошенников.

Парадокс — даже нотариально заверенные соглашения не дают никаких гарантий. Во-первых, нотариус может быть, как говорят, в доле. Во-вторых, по закону, оказывается, он не несет никакой ответственности.

В парламенте сейчас находится законопроект, который сделает невозможным схему двойной продажи. В нем предлагается создать госреестр жилья, которое только строится.

Громкой аферой последнего времени стал скандал с Аркадой. Почти три десятка домов, которые сводила компания, остаются памятниками бесхозяйственности.

Но даже если многоэтажку построили, спокойной жизни в ней может и не быть. Задержки с вводом объектов в эксплуатацию. Или сдача домов за взятки — в ненадлежащем состоянии. Это уже привычное дело.

По закону, после сдачи дома в эксплуатацию застройщик имеет 120 дней, чтобы решить вопрос с коммуникациями. На практике же это иногда длится годами. Чтобы не попасть впросак, специалисты советуют тщательно готовиться к покупке жилья.

Следует проверить назначения земельного участка, отведен ли он под жилье. Также наличие у застройщика полного пакета разрешительных документов. Отсутствие судебных исков или уголовных производств, и репутацию компании.

Впрочем, специалисты предупреждают: даже самая тщательная проверка еще не гарантирует успех. Все потому, что государственный контроль в Украине — неэффективен.

Покупка жилья на первичном рынке — настоящая лотерея. Почти половина новостроек в Украине откровенно проблемные.

Как аферисты отбирают квартиры

В зоне риска — жители квартир, которые зарегистрированы на нескольких владельцев. Мошенники покупают часть жылья и заселяют своего агента, а тот за деньги делает жизнь других владельцев невыносимой.

Жертвой аферистов стала владелица трехкомнатной квартиры на столичном Печерске. Киевлянка боится возвращаться домой, поскольку новый сосед уже разбил туалет и ванную, вырвал дверь, а на кухне — грязь, испорченные продукты, вонь и тараканы.