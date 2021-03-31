Апрель 2021: что изменится в Украине в апреле 2021

Локдаун в столице, адаптивный карантин в Украине, новые тарифы на газ и электричество, повышение пенсионного возраста и пробное ВНО.
Что изменится в Украине с 1 апреля 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.
Локдаун в Киеве и Львове
До 9 апреля в Киеве действует жесткий карантин. Поэтому до тех пор в столице закрыты кинотеатры, театры, музеи, действует запрет на концерты. Не работают торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии.
Также запрещено проводить религиозные богослужения, если нельзя обеспечить площадь не менее 10 м² на 1 человека, и проводить массовые мероприятия. В то же время общественный транспорт работает, но количество людей в салоне должно быть равно половине от общего количества мест (включая сидячие и стоячие места).
Кроме того, поскольку в Киеве действуют усиленные ограничения и столица находится в красной зоне адаптивного карантина, то в масках нужно быть не только в общественных местах и транспорте, но и в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, если невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.
Также во Львове до 12 апреля усилили карантин, в частности, транспорт переходит в режим спецперевозок.
Кроме того, до 12 апреля львовские детсады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают, а школьники продолжают учиться дистанционно.
Непродовольственные магазины будут работать только на вынос и по предварительному заказу. Открытие летних площадок откладывается до 12 апреля. Под запретом остаются массовые мероприятия и работа заведений общественного питания (разрешается обслуживание на вынос).
Карантин в Украине
В целом в Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Сейчас больше всего областей входят в оранжевую и красную зоны. Самые жесткие ограничения действуют в регионах, где установлен красный уровень эпидопасности.
В частности, в них запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, музеев, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах, непродовольственных рынков и магазинов, спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров.
В регионах, попавших в оранжевую зону карантина, действуют ограничения желтой зоны. Но при необходимости местные власти могут усиливать карантин.
Цена на газ
С 1 апреля прекращает действовать предельная цена на газ для населения, которая была установлена на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр. Но, несмотря на это, большинство поставщиков, в частности региональные газзбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.
Так, газопоставляющая компания Нафтогаз оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же будет просить и компания Галнафтогаз. По цене 6,88 грн за кубометр будет продавать Эвода Трейд. Цену в 6,98 грн обнародовала Энерджи Трейд Групп.
В то же время более десяти компаний обнародовали и цены значительно выше: от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр.
Тариф на электроэнергию
С 1 апреля тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Эта цена будет действовать до 1 мая.
Фиксированная цена на этот период применяется также для потребителей в общежитиях, многоквартирных жилых домах, в дачных, садовых и гаражно-строительных кооперативах.
Кроме того, такой тариф на электричество действует для юридических лиц и религиозных организаций.
Индексация пенсий и повышение пенсионного возраста
С 1 апреля Пенсионный фонд пересчитает выплаты работающим пенсионерам, которым пенсию назначили или уже пересчитали два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Перерасчет производится из заработной платы, из которой исчислена пенсия.
Поэтому увеличение выплат определяется для каждого индивидуально. Индексация в апреле коснется примерно 2 млн пенсионеров.
Также с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин. Поэтому теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. В то же время стаж работы для выхода на пенсию в возрасте 60 лет должен составлять 28 лет. Те, у кого его нет, должны выходить на пенсию в 63 года.
Вместе с тем, право получать пенсии в возрасте 59 с половиной лет имеют женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года.
Обновленный список врачей, к которым можно обратиться без направления
С 1 апреля начинает действовать программа медицинских гарантий. Поэтому отныне пациенты могут без напрвлення обратиться к:
- гинекологу, также детскому и подростковому;
- психиатру, также детскому и подростковому;
- наркологу;
- стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру, также детскому;
- педиатру;
- специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.
Также с 1 апреля до 10 382 грн вырастет тариф на медицинскую помощь при родах. По повышенному коэффициенту помощь будут предоставлять заведениям, имеющим договор на оказание помощи при родах — как роженице, так и новорожденным.
Бесплатные стоматологические услуги
С 1 апреля в Украине заработает обновленная программа медицинских гарантий. Поэтому для украинцев некоторые стоматологические услуги будут бесплатными.
Для взрослых она будет покрывать срочную стоматологическую помощь, то есть снятие острой боли и лечение случаев, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет полностью покрывается плановая детская стоматология.
Перечень бесплатных услуг:
- первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;
- неотложная стоматологическая помощь детям и взрослым;
- оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);
- инструментальные исследования в пределах неотложной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;
- организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказание неотложной медицинской помощи до ее прибытия.
Пробное ВНО
Пробное ВНО-2021 по всем учебным предметам пройдет 10 апреля. Участников будут пускать к пунктам тестирования при наличии паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и приглашения-пропуска.
В личных кабинетах участников уже есть приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов тестирования. Приглашение на пробное ВНО нужно распечатать.
Для этого в личном кабинете необходимо воспользоваться опцией Сформировать приглашение-пропуск. Документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.
Начало приема документов для зачисления в 1 класс
Киевские школы с 12 апреля начнут принимать документы от родителей будущих первоклассников. Первоначально будут принимать детей, проживающих на территории обслуживания школы, а также детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении.
Также в первую очередь попадут дети работников учебного заведения и дети из садиков, которые входят в структуру школы. Потом — все желающие на имеющиеся свободные места.
Необходимые документы для зачисления в 1 класс:
- заявление о приеме;
- копия свидетельства о рождении ребенка (подается вместе с оригиналом);
- медицинская справка №086-1/о Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра;
- документ, подтверждающий место проживания ребенка.
Прекращение действия зеленых карт в метро
С 1 апреля в метро Киева больше нельзя будет оплатить проезд с помощью зеленых карточек.
Поэтому отныне оплатить поездку в метро можно будет с помощью одноразового QR-кода, единого электронного билета Kyiv Smart Card, мобильных приложений Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay, банковской карты с возможностью бесконтактной оплаты.
Одноразовым QR-кодом можно воспользоваться как в бумажном (в кассах и через терминалы), так и в электронном видах (в приложении Киев Цифровой).
Выходные в апреле 2021
В апреле украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздников. В частности, 7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье.
Однако дополнительные выходные из-за них не предусматриваются. Во втором месяце весны будет 22 рабочих дня. А сколько будут отдыхать украинцы в апреле — читайте на Фактах ICTV.