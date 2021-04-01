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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

63% — за: в Украине увеличилось количество сторонников жесткого локдауна

В Украине возросло количество граждан, которые поддерживают введение жесткого локдауна, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.

63% — за: в Украине увеличилось количество сторонников жесткого локдауна

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 26-28 марта 2021 года.

Согласно им, 63% украинцев выступили за усиление карантинных ограничений, 34% — против ужесточения карантина. При этом количество сторонников локдауна в стране выросло.

Кроме того, 61% людей ожидают, что жесткий карантин поможет остановить распространение коронавируса, 37% — имеют противоположное мнение.

Чаще всего введение локдауна поддерживают люди старшего возраста, женщины, а также те, кто регулярно следит за новостями о коронавирусе.

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Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Отношение украинцев к вакцинации

Во время другого опроса стало известно, что 57% украинцев не хотят делать прививку против коронавируса.

Они не доверяют вакцине.

Подробнее о коронавирусе и вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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