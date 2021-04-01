В Украине уменьшилась стоимость евро и доллара. По состоянию на 1 апреля Национальный банк Украины установил цену на доллар на уровне 27,82 грн за единицу. Это на шесть копеек дешевле, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Евро сейчас стоит 32,62 грн. По сравнению с предыдущим днем, стоимость уменьшилась на 10 копеек.

Курс валют НБУ на 26 марта 2021

$1 — 27,82 грн;

€1 — 32, 62 грн;

1 польский злотый — 7,01 грн;

10 российских рублей — 3,69 грн.

Сколько будет стоить доллар к концу года

По прогнозам экспертов в сфере финансов, укрепление гривни состоится летом. В целом цена может уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

Подробнее, каким будет курс доллара в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.