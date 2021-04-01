Готова повторить это в Киеве: Тихановcкая признала Крым украинским

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила, что считает оккупирован Россией Крым украинским.
По ее словам, прошедшие высказывания относительно крымского вопроса были “неопределенными”.
Также Светлана Тихановская подчеркнула, что ждет приглашения в Украину от правительства или Владимира Зеленского.
— Крым — украинский. Когда говоришь неопределенно — это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком. Сейчас я четко сказала, ответила на вопросы. И готова повторить это в Киеве, — сказала Тихановская.
Отдельно лидер белорусской оппозиции отметила, что ждет поддержки от Украины в борьбе с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
— Мы хотим рассказать официальной Украине нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление — политическое, экономическое.
Украина в этом вопросе может сделать очень много, — добавила Тихановская.
Тихановская и вопрос Крыма
В ноябре прошлого года Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым и как она относится к конфликту между РФ и Украиной.
Она заявила, что Крым принадлежит Украине, и это подкреплено международным правом. Поддержка Украины для Беларуси является важной и символической.
Однако уже в следующем интервью Тихановская расширила свое мнение относительно “крымского вопроса”.
— По закону Крым — украинский, но имеем то, что имеем, — заявила она.
Ранее еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией.
Источник: Европейская правда