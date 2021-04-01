Митрополит Епифаний взял под опеку 13 детей, чьи родители умерли от коронавируса

Киевская епархия Православной церкви Украины взяла под опеку 13 детей Владимира и Дианы Родикових, умерших от коронавирусных осложнений.

Об этом заявил митрополит ПЦУ Епифаний. В 2019 году именно он крестил девятерых детей из этой семьи.

Митрополит отметил, что очень хорошо знал основателей детского дома семейного типа.

После начала войны на Донбассе Владимир и Диана вынужденно покинули Макеевку и переехали на Киевщину. Их дом в Донецкой области захватили и сожгли боевики.

— Мы заботились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на “своих” и “усыновленных”, где все дети росли в любви и согласии.

Митрополит Епифаний заверил, что церковь позаботится о детях материально. Для этого был создан Благотворительный фонд помощи семье Родикових.

О том, что от коронавируса умерли супруги Родиковы, стало известно в конце марта.

Их госпитализировали в Васильковскую ЦРБ, однако осложнения болезни побороть не удалось. Владимир умер 20 марта, его жена Диана — 29 марта.

Сначала детей, оставшихся сиротами направили в центр социально-психологической реабилитации.

В Киевской ОГА пообещали, что дети останутся вместе.

Источник: Митрополит Епифаний