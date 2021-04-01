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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

НАПК возобновило финансирование Слуги народа — нарушений не нашли

Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило финансирование партии Слуга Народа после проверки уточняющих отчетов.

слуга народа

— По результатам проверки уточняющих отчетов партии Слуга народа за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии, — отметили в НАПК.

Также в агентстве сообщили об обнаружении административных нарушений в отчетах таких партий:

  • Блок Кернеса — Успешный Харьков
  • Патриотическая партия Украины
  • Казацкая партия Украины
  • Команда Андрея Балоги
  • Партия Киевская Русь
  • Настоящие действия
  • Народно-трудовой союз Украины

Прекращение финансирования Слуги Народа

1 марта НАПК прекратило финансирование партии Слуга народа, так как выявило неточности и нарушения в отчетах.

Агентство также зафиксировало признаки уголовных преступлений за нарушение порядка финансирования, служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.

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