Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило финансирование партии Слуга Народа после проверки уточняющих отчетов.
— По результатам проверки уточняющих отчетов партии Слуга народа за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии, — отметили в НАПК.
Также в агентстве сообщили об обнаружении административных нарушений в отчетах таких партий:
- Блок Кернеса — Успешный Харьков
- Патриотическая партия Украины
- Казацкая партия Украины
- Команда Андрея Балоги
- Партия Киевская Русь
- Настоящие действия
- Народно-трудовой союз Украины
Прекращение финансирования Слуги Народа
1 марта НАПК прекратило финансирование партии Слуга народа, так как выявило неточности и нарушения в отчетах.
Агентство также зафиксировало признаки уголовных преступлений за нарушение порядка финансирования, служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.