Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило финансирование партии Слуга Народа после проверки уточняющих отчетов.

— По результатам проверки уточняющих отчетов партии Слуга народа за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии, — отметили в НАПК.

Также в агентстве сообщили об обнаружении административных нарушений в отчетах таких партий:

Блок Кернеса — Успешный Харьков

Патриотическая партия Украины

Казацкая партия Украины

Команда Андрея Балоги

Партия Киевская Русь

Настоящие действия

Народно-трудовой союз Украины

Прекращение финансирования Слуги Народа

1 марта НАПК прекратило финансирование партии Слуга народа, так как выявило неточности и нарушения в отчетах.

Агентство также зафиксировало признаки уголовных преступлений за нарушение порядка финансирования, служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.