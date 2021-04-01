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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Украина готова к любым провокациям: Зеленский о переговорах по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс переговоров по Донбассу нелегкий, но никто не собирается останавливаться, потому что конечная цель — это мир и возвращение наших людей и территорий.

володимир зеленський

— Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — обязательно мир и возвращение наших людей и территорий, — подчеркнул глава государства.

Он также разделил вопросы войны и мира на два пункта — эскалация на Донбассе и наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной.

– Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности, — отметил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина всегда готова к любым провокациям со стороны государства-агрессора.

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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что РФ стягивает войска у восточных границ Украины под видом подготовки к стратегическим учениям.

По его словам, это свидетельствует о демонстрации агрессором решительности своих намерений.

Источник: Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

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