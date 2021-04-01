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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Выплату пенсий в Украине с сентября переведут на карточки — Минсоцполитики

С 1 сентября украинские пенсионеры будут получать пенсии на банковскую карту. Соответствующее постановление принял Кабмин.

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До 1 сентября 2021 года правительство проведет конкурсный отбор и определит уполномоченный банк, через который пенсионеры будут получать выплаты. До этого Укрпочта продолжит доставлять пенсии и денежную помощь по месту жительства.

Пенсионеры, которые еще не выбрали себе банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Если же они этого не сделают, то счет им откроют в уполномоченном банке, определенном Кабмином. Но его можно будет изменить в любое время по собственному желанию.

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Кто сможет выбирать, как получать пенсию:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • люди, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста;
  • получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и пособие по уходу.

Люди из этих категорий смогут самостоятельно выбирать, каким образом они будут получать пенсию: через банк или через другое учреждение, которое выберут на конкурсе.

Индексация пенсий

С 1 апреля работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Но индексация коснется не всех, а только примерно 2 млн украинцев.

В частности, на индексацию могут рассчитывать работающие пенсионеры, которым пенсию назначили или перерасчитали до 1 апреля 2019 года.

Источник: Минсоцполитики

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