Закон в Раде, но принять в ближайшее время его не удастся: Безуглая о легализации ЧВК

В Верховной Раде на ознакомлении есть законопроект, который предусматривает легализацию частных военных компаний (ЧВК). Его зарегистрировали в начале февраля прошлого года. Но легализация частных армий — это довольно неоднозначный вопрос.

В этом убеждена заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. По ее мнению, реализация такой идеи под большим вопросом.

— Еще больше сомнений с легализацией ЧВК возникает, если вспомнить, что парламент был не готов поддержать законопроект, регулирующий оборот короткоствольного оружия. Поэтому думаю, что в ближайшее время закон о ЧВК мы не примем, — отметила она.

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Законопроект о легализации ЧВК

4 февраля 2020 года в Верховную Раду внесли законопроект №3005 О военно-консалтинговой деятельности. В начале февраля этого года его включили в повестку дня парламента.

Инициатором законопроекта является народный депутат от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк.

Законопроект Про військово-консалтингову діяльність by Віта Гірко on Scribd

В документе объясняют, что под военно-консалтинговой деятельностью подразумевают предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

То есть предлагается, чтобы такие услуги частные военные компании предоставляли только исключительно за границей. Поэтому внутри страны создавать частные армии будет невозможно.