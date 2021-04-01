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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Зачисляли иностранцев без экзаменов: медицинский вуз зарабатывал $1 млн в год

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм оформления иностранных студентов в частном медицинском вузе, который приносил взяточникам $1 млн ежегодно.

Зачисляли иностранцев без экзаменов: медицинский вуз зарабатывал $1 млн в год

За $ 3 тыс. студенты могли не сдавать вступительные экзамены и не подавать все необходимые документы.

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Установлено, что организаторы сделки вступили в сговор с чиновниками госпредприятия в сфере образования.

Во время обыска, фигуранты пытались уничтожить документы, которые свидетельствовали о противоправном зачисления студентов и могли быть использованы в суде.

На данный момент следствие продолжается.

Взяточничество в вузах

В Бердянске декана университета поймали на взятке. Женщина получала по 6 тыс. грн от студентов за сдачу экзамена.

Сейчас полиция сообщила ей о подозрении, за это правонарушение декану грозит конфискация имущества и заключения от пяти до десяти лет.

Также, после отбытия наказания она три года не сможет заниматься определенной деятельностью и занимать некоторые должности.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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