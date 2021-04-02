В Чернигове с 5 апреля усиливают карантинные мероприятия и вводят дополнительные ограничения, сообщил мэр города Владислав Атрошенко на одном из телеканалов.

Согласно заявлению мэра, с понедельника будет запрещено посещение всех учебных заведений, кроме детских садов, посещение кладбищ в выходные дни, а также ограничена работа учреждений, которые продают кофе и напитки, им будет разрешено работать исключительно навынос.

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Общественный транспорт будет работать в спецрежиме, проезд будет осуществляться по пропускам.

Карантин в Украине

Сейчас Чернигов и область находятся в красной зоне адаптивного карантина.

В нее также попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область, остальные регионы находятся в оранжевой.