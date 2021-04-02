В Минздраве Украины назвали регионы, где самая сложная ситуация с коронавирусом. В ряде областей переполнены койки с кислородом.

Об этом во время брифинга 2 апреля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Напряженной ситуация остается в регионах, которые находятся в красном уровне эпидопасности. Касательно заполненности коек с кислородом, то в Киеве занято почти 84%, — отметил Максим Степанов.

По его словам, это самый высокий показатель в Украине.

Кроме того, заполнены койки и в трех областях Украины:

Львовской области — более 70%;

Житомирской области — более 70%;

Николаевской области — более 70%.

А вот улучшилась ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая Covid-19.

За сутки заболели 834 ребенка и 484 медработника.

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