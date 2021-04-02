В Киевской области усиливают карантин — список дополнительных ограничений

В Киевской области с 5 апреля начинает действовать жесткий карантин. Поэтому в облгосадминистрации рекомендуют некоторым общинам ввести дополнительные ограничения.

По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, ситуация с распространением коронавируса в области сложная.

— Высокие показатели инфицирования Covid-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского и Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не слишком напряжена, — отметил он.

Поэтому Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям региона в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендовать местным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать учебу в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;

разрешить увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов — с 07.00 до 10.00, с 16.00 до 20.00;

перевозить пассажиров в количестве 50%;

проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10.00 до 12.00 пожилых людей.

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Соответствующие рекомендации предназначены для органов местного самоуправления. Однако каждая община должна отдельно принимать решение о применении дополнительных мер, оценивая ситуацию на своей территории.

Карантин в Киеве

С 5 апреля в Киеве усиливают карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В частности, закрывают все школы и детские сады. А общественный транспорт будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Источник: Киевская ОГА