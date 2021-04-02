PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Нашествие штаммов Covid-19 остановит только радикальный локдаун — Радуцкий

Мероприятия адаптивного карантина не способны сдержать стремительное распространение новых штаммов коронавируса в Украине, поэтому нужно вводить общенациональный локдаун.

дівчина у масці

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать, — написал нардеп в соцсети.

Он считает, что мы должны брать пример из стран, которые уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения.

— Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом, — подытожил Радуцкий.

Читайте
Новые штаммы в Украине и страна с наихудшей ситуацией в мире: коронавирус 2 апреля

В то же время в Офисе президента вариант введения общенационального локдауна в Украине пока не рассматривают.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сказал, что власть будет придерживаться концепции адаптивного карантина и вводить жесткие ограничения только локально.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка