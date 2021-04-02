Мероприятия адаптивного карантина не способны сдержать стремительное распространение новых штаммов коронавируса в Украине, поэтому нужно вводить общенациональный локдаун.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать, — написал нардеп в соцсети.

Он считает, что мы должны брать пример из стран, которые уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения.

— Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом, — подытожил Радуцкий.

В то же время в Офисе президента вариант введения общенационального локдауна в Украине пока не рассматривают.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сказал, что власть будет придерживаться концепции адаптивного карантина и вводить жесткие ограничения только локально.