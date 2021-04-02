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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Первый разговор Байдена и Зеленского может состояться 2 апреля — СМИ

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут провести свой первый телефонный разговор уже в пятницу, 2 апреля.

Джо Байден

Об этом сообщают американские СМИ. По их информации, поводом разговора может быть эскалация военной агрессии России.

Также СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что некоторые украинские чиновники настаивали на телефонном разговоре президентов в течение нескольких недель.

В частности, этот вопрос обсуждали, когда советник по нацбезопасности США Джейк Салливан имел разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Накануне временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится.

Также она отметила, что речь госсекретаря США Энтони Блинкена только подтверждает тот факт, что Украина будет приоритетом для главы Белого дома. А американский дипломат Линетт Бенке заверила, что помощь Украине со стороны США в области безопасности и в дальнейшем не будет уменьшаться.

Источник: Politico

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