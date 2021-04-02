Компании Uber и Uklon выразили готовность на время действия карантина в Киеве возить на работу врачей.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, эти компании также будут доставлять пациентов в медучреждения на процедуры.

Глава города сообщил еще одну важную новость для автомобилистов:

— С 5 апреля до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунальных предприятий.