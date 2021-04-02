В центре Киева на Контрактовой площади 1 апреля устроили массовые гуляния, несмотря на карантин.
В столице в последние дни температура воздуха достигает +17, осадков нет, поэтому жители столицы массово кинулись гулять по городу, потому что уже 5 апреля транспорт не будет ходить.
В результате чего улицы центра города были заполнены людьми, которые не носят маски и не придерживаются социальной дистанции.
В частности, на Контрактовой площади устроили массовые гуляния с песнями и танцами.
Видео опубликовал Дмитрий Раимов и отметил, что молодежь совсем забыла о соблюдении социальной дистанции, а маски можно увидеть далеко не у всех.
Также большое скопление людей наблюдалось и у станции метро Льва Толстого. Там работает на вынос несколько баров, поэтому именно там молодежь и собиралась, чтобы отдохнуть.
Локдаун в Киеве
31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.