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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Несмотря на переполненные больницы и локдаун: в центре Киева устроили вечеринку

В центре Киева на Контрактовой площади 1 апреля устроили массовые гуляния, несмотря на карантин.

Несмотря на переполненные больницы и локдаун: в центре Киева устроили вечеринку

В столице в последние дни температура воздуха достигает +17, осадков нет, поэтому жители столицы массово кинулись гулять по городу, потому что уже 5 апреля транспорт не будет ходить.

В результате чего улицы центра города были заполнены людьми, которые не носят маски и не придерживаются социальной дистанции.

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В частности, на Контрактовой площади устроили массовые гуляния с песнями и танцами.

Видео опубликовал Дмитрий Раимов и отметил, что молодежь совсем забыла  о соблюдении социальной дистанции, а маски можно увидеть далеко не у всех.

Также большое скопление людей наблюдалось и у станции метро Льва Толстого. Там работает на вынос несколько баров, поэтому именно там молодежь и собиралась, чтобы отдохнуть.

Локдаун в Киеве

31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Фото: Depositphotos

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