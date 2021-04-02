Россия стягивает войска к украинской границе — реакция Минобороны США

США не оставят Украину наедине с российской агрессией.
Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время разговора с руководителем украинского оборонного ведомства Андреем Тараном.
Украинский министр рассказал коллеге об обострении на Донбассе, в частности о событиях 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих.
Также во время разговора речь шла о системной эскалации ситуации безопасности в районе проведения ООС и нежелании РФ прекращать огонь.
Ллойд Остин отметил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ.
РФ стягивает войска на Восток Украины
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании войск РФ вблизи восточных границ Украины.
Кроме того, данные разведки подтвердили готовность России к нападению. Эксперты не исключают также вариант продвижения оккупационных войск вглубь украинских территорий.