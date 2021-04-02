Вопрос введения комендантского часа в Киеве на время жесткого карантина пока не обсуждался.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— Впервые слышу об этом. Городская власть введение таких мер не обсуждала и также не планировала, — ответил он.

Зато Виталий Кличко подчеркнул, что это не означает, что власть в наиболее критический момент будет вынуждена принять решение о комендантский час, однако лишь после соответствующего постановления Кабмина.

— Все зависит от нас. Я надеюсь, что к таким крайне жестких шагов мы не дойдем.

Локдаун в Киеве

Жесткий карантин в Киеве будет действовать с 5 до 16 апреля.

О необходимости усилении карантина в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом заявил Виталий Кличко.

Уже со следующей недели проезд в общественном транспорте будет осуществляться только по спецпропускам.

Также предполагается закрытие всех школьных и дошкольных учреждений.

Если ситуация с распространением Covid-19 будет оставаться критической, карантин в Киеве могут продлить.