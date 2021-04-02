Украина вернула в свою собственность нефтепровод Самара-Западное направление. Во время передачи было выявлено, что 400 км объекта уничтожено.

Об этом 2 апреля по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 км нефтепровода. Это диверсия.

Президент Украины отметил, что причастные к уничтожению провода, будут привлечены к уголовной ответственности.

— Причастным к этому лицам скажу коротко цитатой из известной комедии — “Ваше дело — труба”.

Наложение ареста на нефтепровод Самара-Западное направление

В феврале Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть нефтепровода Самара-Западное направление, который ранее был в собственности государства.

Им незаконно завладели служащие ООО ПрикарпатЗападТранс. Стоимость объекта составляет более 200 млн грн.