В Одесской области развернут еще 340 Covid-коек — список больниц

В Одесской области до 10 апреля планируют развернуть дополнительные 340 койко-мест для больных коронавирусом.

Об этом заявила директор департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга.

По словам директора, койки хотят доставить в четыре районных больницы — Любашевка (60 коек), Тарутино (100), Овидиополь (120) и в в Одесскую областную детскую клиническую больницу (60).

Коечный больничный фонд области составляет 8,4 тыс. мест. Из них 3,8 тыс. выделено для опорных больниц.

Директор отметила, что согласно требованиям, количество мест в больницах первой и второй волны должно составлять 50% от общего объема коечного фонда — 4, 2 тыс. коек.

В то же время она подчеркнула, что Covid-ситуация в регионе ухудшается. Болеют многие медики, из-за чего некоторые опорные больницы при наличии свободных коек не могут полноценно принимать больных людей.

По данным заместителя директора Одесского облцентра Минздрава Сергея Дементьева, в марте заболели коронавирусом 629 медиков. С начала эпидемии в регионе от болезни умерли 36 медработников.

В частности, недавно умер пациент, у которого диагностировали микс коронавирусной инфекции с парагриппом первого типа.

Коронавирус в Одессе

За последние сутки в Одесской области зарегистрировано 1 608 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 2 апреля в регионе зарегистрировано 110 479 случаев Covid-19. С них 51 498 — у жителей Одессы.

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