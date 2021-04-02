PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

В Украине запустили Национальный фонд инвестиций — чем будет заниматься

Кабмин создал Национальный фонд инвестиций Украины. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

гроші мвф

Цель Нацинвестфонда:

  • создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов;
  • развитие международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины;
  • управление объектами собственности в соответствии с законом;
  • созидание инвестиционных фондов;
  • участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

Также соответствующее предприятие будет предоставлять деньги для реализации инвестпроектов, готовить и реализовывать их.

Согласно постановлению правительства, Минэкономики должно разработать законопроект о Нацинвестфонде. В частности, им предусмотрят механизмы создания совместных инвестпроектов с фондами ОАЭ, государства Катар и другими.

Читайте
В Украине разблокировали большую приватизацию - закон принят

Кроме того, министерство должно подготовить изменения в госбюджет по финансированию в соответствии с фондом. Через месяц после утверждения этих изменений Кабмин планирует превратить его с госпредприятия в акционерное общество.

Рада утвердила список предприятий, не подлежащих приватизации

30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект относительно списка госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Среди них — Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и другие.

Больше о госпредприятиях, не подлежащих приватизации — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минэкономразвития

Фото: НБУ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка