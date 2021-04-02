В Украине запустили Национальный фонд инвестиций — чем будет заниматься

Кабмин создал Национальный фонд инвестиций Украины. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.

Цель Нацинвестфонда:

создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов;

развитие международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины;

управление объектами собственности в соответствии с законом;

созидание инвестиционных фондов;

участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

Также соответствующее предприятие будет предоставлять деньги для реализации инвестпроектов, готовить и реализовывать их.

Согласно постановлению правительства, Минэкономики должно разработать законопроект о Нацинвестфонде. В частности, им предусмотрят механизмы создания совместных инвестпроектов с фондами ОАЭ, государства Катар и другими.

Кроме того, министерство должно подготовить изменения в госбюджет по финансированию в соответствии с фондом. Через месяц после утверждения этих изменений Кабмин планирует превратить его с госпредприятия в акционерное общество.

Рада утвердила список предприятий, не подлежащих приватизации

30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект относительно списка госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Среди них — Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и другие.

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