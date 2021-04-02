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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Запорожье усиливает карантин: что будет запрещено с 3 апреля

В Запорожье с 3 апреля вводят дополнительные карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса, решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.

женщина в маске

С завтрашнего дня в городе запрещается работать заведениям питания в выходные дни, а также по будням с 20.00 до 6 утра.

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Под запретом с 3 апреля и проведение любых массовых мероприятий, кроме спортивных соревнований без зрителей, работа учреждений культуры, в том числе кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, а также спортзалов и гостиниц.

Работать разрешено почтовым отделением, АЗС, ветклиникам и медучреждениям, а также парикмахерским и салонам красоты, но по предварительной записи.

Карантин в Украине

Сейчас Запорожье и область находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина.

В красной зоне оказались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области, а в желтой осталась только Херсонская область.

Остальные регионы, как и Запорожье находятся в оранжевой зоне.

Фото: Depositphotos

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