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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Коек не хватает: почти во всех областях Украины заполнены Covid-больницы

По состоянию на 3 апреля почти по всей Украине заполнены больницы для больных коронавирусом. Показатели не превышают норму только в трех областях — Кировоградской, Луганской и Херсонской.

лікарня, коронавірус

В остальных регионах напряженная ситуация с госпитализацией инфицированных Covid-19. В частности, в Киеве загруженность коек с кислородом составляет 80,3%, а в области — 72,4%.

Сложная ситуация на Хмельнитчине — там занято 82,5% койкомест. Также неутешительная статистика в Николаевской области — уровень заполненности больниц составляет 76,3%.

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В то же время в Кировоградской области — 40,1%, в Луганской — 35,1%, а в Херсонской — 25,1%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксирован 1 731 971 случай коронавируса. За сутки заболел 20 341 человек.

В десяти областях и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности. Остальные регионы — в оранжевой зоне карантина, а только Херсонская область — в желтой.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: СНБО

Фото: Depositphotos

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