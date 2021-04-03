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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Солнце и ночные заморозки на Западе: погода в Украине 3 апреля (КАРТА)

Погода 3 апреля в Украине будет безоблачной и солнечной, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

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Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 3 апреля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке солнечно и тепло, дожди пройдут в Донецкой и Луганской областях: дневная температура составит до 12°, ночью до 4°.

На Западе во всех областях, кроме Хмельницкой и Тернопольской, также дождливо: дневная температура до 11°, ночью до -2°.

На Юге традиционно теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 14°, ночью до 5°.

На Севере также солнечно: днем ​​местами до 11°, ночью местами до 0°.

В Центре без осадков, весь день будет солнечным: ночью до 2°, днем ​​до 12°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 10° днем, вечером столбик термометра опустится до 0°.

Погода на 3 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в апреле 2021

В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.

Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.

3-5 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки.

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