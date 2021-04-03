Погода на 3 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 3 апреля в Украине будет безоблачной и солнечной, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 3 апреля — в материале Фактов ICTV.
На Востоке солнечно и тепло, дожди пройдут в Донецкой и Луганской областях: дневная температура составит до 12°, ночью до 4°.
На Западе во всех областях, кроме Хмельницкой и Тернопольской, также дождливо: дневная температура до 11°, ночью до -2°.
На Юге традиционно теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 14°, ночью до 5°.
На Севере также солнечно: днем местами до 11°, ночью местами до 0°.
В Центре без осадков, весь день будет солнечным: ночью до 2°, днем до 12°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 10° днем, вечером столбик термометра опустится до 0°.
Погода в Украине в апреле 2021
В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.
Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.
3-5 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки.