В Донецкой области спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начали восстановление домов, поврежденных из-за обстрелов российских наемников.

Большинство владельцев поврежденных домов не имеют возможности самостоятельно провести ремонтные работы и купить нужные материалы.

В то же время по разным личным причинам эти люди не могут выехать из населенных пунктов. По этой причине ДСНС подчеркивает важность оказания помощи и защиты местных жителей.

Восстановительные работы начали с 1 апреля в некоторых населенных пунктах Донецкой области — Сартанской, Очеретинской, Авдеевской и Марьинской администраций, а также в Бахмутском районе. Спасатели будут восстанавливать крыши домов, окна, стены между проемами окон и дверей.

К ремонтным работам привлекли 150 спасателей из разных регионов Украины — Николаевской, Ровенской, Харьковской, Львовской, Херсонской и Черкасской областей.











В Донецкой области начали восстанавливать дома, поврежденные из-за боевых действий / 3 фотографии

Обострение на Донбассе

Уже длительное время российские наемники на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня. С начала года через враждебные обстрелы погибли более 20 украинских военнослужащих.

Верховная Рада приняла постановление, в котором изложили требования к Российской Федерации о немедленном прекращении боевых действий. Международное сообщество также осудила агрессивные действия России и призвала прекратить огонь.