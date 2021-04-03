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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Сумах с 3 апреля усилили карантин: список ограничений

В Сумах на внеочередном заседании приняли решение ввести новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

дівчина у масці

Усиленные карантинные ограничения будут действовать в Сумах с 3 по 11 апреля. Если ситуация не улучшится, тогда карантин могут продлить.

Список ограничений

  • запрещено посещать парки, спортивные площадки;
  • нельзя находиться в общественных местах без маски:
  • запрещено посещать образовательные учреждения, кроме получателей дошкольного образования
  • супермаркеты могут работать только в случае, если будут функционировать все кассовые аппараты в торговых залах.

В то же время полиция и другие правоохранительные органы будут следить, чтобы украинцы придерживались вынужденных мер, которыми стремятся сдержать распространение Covid-19.

Карантин в Украине

В Украине в ряде местностей и областей усилили карантинные ограничения, чтобы уберечь украинцев от опасного заболевания — коронавируса.

Таким образом в Украине карантин с 3 апреля усилили также в Запорожье, Николаеве и Полтавской области. В то же время в красной зоне находится Киев и 10 областей. Читайте новости о коронавирус в Украине на Фактах ICTV.

Источник: Сумской горсовет

Фото: Depositphotos

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