В Сумах на внеочередном заседании приняли решение ввести новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Усиленные карантинные ограничения будут действовать в Сумах с 3 по 11 апреля. Если ситуация не улучшится, тогда карантин могут продлить.
Список ограничений
- запрещено посещать парки, спортивные площадки;
- нельзя находиться в общественных местах без маски:
- запрещено посещать образовательные учреждения, кроме получателей дошкольного образования
- супермаркеты могут работать только в случае, если будут функционировать все кассовые аппараты в торговых залах.
В то же время полиция и другие правоохранительные органы будут следить, чтобы украинцы придерживались вынужденных мер, которыми стремятся сдержать распространение Covid-19.
Карантин в Украине
В Украине в ряде местностей и областей усилили карантинные ограничения, чтобы уберечь украинцев от опасного заболевания — коронавируса.
Таким образом в Украине карантин с 3 апреля усилили также в Запорожье, Николаеве и Полтавской области. В то же время в красной зоне находится Киев и 10 областей. Читайте новости о коронавирус в Украине на Фактах ICTV.
Источник: Сумской горсовет