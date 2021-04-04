За минувшие сутки полиция проверила 490 заведений Киева на соблюдение правил карантина. В частности, проверяли развлекательные заведения, заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры.

Нарушение карантина обнаружили в 173 заведениях. Они получили штрафы от от 34 до 170 тыс. грн.

В целом правоохранители объясняют гражданам, почему необходимо соблюдать все правила карантина. Но если они отказываются выполнять распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают ограничения, то тогда полицейские привлекают их к ответственности.

Чтобы контролировать, как украинцы соблюдают карантин, в Киеве создали мобильные группы. Поэтому ежедневно полицейские проверяют не только заведения, но и усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Локдаун в Киеве с 5 апреля

В Киеве с 5 апреля начинает действовать усиленный карантин. В частности, не будут работать школы, детские сады, заведения общественного питания (кроме выдачи заказов на вынос и доставки), ТРЦ и другие развлекательные заведения.

Кроме того, общественный транспорт столицы будет перевозить только пассажиров, у которых есть специальные пропуска.

Также глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан заявил, что в Киеве из-за локдауна будут проверять офисы. По его словам, нарушителей ждут штрафы.