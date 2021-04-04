PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Карантин в Киеве нарушает почти каждое третье заведение

За минувшие сутки полиция проверила 490 заведений Киева на соблюдение правил карантина. В частности, проверяли развлекательные заведения, заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры.

карантин в києві поліція

Нарушение карантина обнаружили в 173 заведениях. Они получили штрафы от от 34 до 170 тыс. грн.

В целом правоохранители объясняют гражданам, почему необходимо соблюдать все правила карантина. Но если они отказываются выполнять распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают ограничения, то тогда полицейские привлекают их к ответственности.

Читайте
В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

Чтобы контролировать, как украинцы соблюдают карантин, в Киеве создали мобильные группы. Поэтому ежедневно полицейские проверяют не только заведения, но и усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Локдаун в Киеве с 5 апреля

В Киеве с 5 апреля начинает действовать усиленный карантин. В частности, не будут работать школы, детские сады, заведения общественного питания (кроме выдачи заказов на вынос и доставки), ТРЦ и другие развлекательные заведения.

Кроме того, общественный транспорт столицы будет перевозить только пассажиров, у которых есть специальные пропуска.

Также глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан заявил, что в Киеве из-за локдауна будут проверять офисы. По его словам, нарушителей ждут штрафы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка