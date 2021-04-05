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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Украина просит США усилить санкции против России — Маркарова

Украина не только приветствует решение США продлить санкции против России, но и просит их усилить. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

оксана маркарова

По ее мнению, при администрации Джо Байдена санкционная политика США остается принципиальной.

— Мы приветствуем те санкции, которые есть, и постоянно просим о не просто их продлении, но и усилении. То есть цена для агрессора за те действия, которые Россия делает и на Донбассе, и в Крыму должна постоянно расти, пока не будет изменено поведение. Поэтому мы видим не просто продление санкций. Мы видим их усиления, — говорит она.

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Санкции против России

В начале марта этого года президент США Джо Байден продлил на год санкции против России из-за агрессии в Украине.

В указе президента говорится, что действия российского правительства относительно Украины до сих пор имеют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Сами санкции ввели еще в 2014 году после захвата Россией Донбасса и территории Крыма.

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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