Зеленский подписал указ о создании Национального плана вакцинации украинцев против Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил создание в Украине Национального плана вакцинации против коронавируса. Его конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения не позднее декабря 2021 года, чтобы сформировать коллективный иммунитет к Covid-19.

Теперь Кабинет министров в течение семи дней должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против Covid-19, учитывая лучший международный опыт.

Кроме того, нужно установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавируса, и лиц, ответственных за реализацию плана.

Также правительство должно активнее проводить переговоры с производителями вакцин против Covid-19 и обсудить привлечение международной технической помощи, чтобы выполнить кампанию по вакцинации в Украине.

Министерство здравоохранения получило поручение сделать все необходимое, чтобы в максимально сжатые сроки в Украину доставили необходимое количество вакцин против коронавируса и обеспечить доступ населения к вакцинации.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививки делают препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.

Но на днях главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит более 900 тыс. дополнительных доз вакцины Pfizer. По его словам, ориентировочно препарат должны доставить до конца июня.

В то же время, по словам главы Минздрава Максима Степанова, к концу мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.