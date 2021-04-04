Зеленский: Рассчитываем на поддержку в предоставлении Плана действий по членству в НАТО

Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Такие надежды высказал президент Владимир Зеленский.

Также он поздравил Альянс с годовщиной Североатлантического договора и отметил, что ждет расширения сотрудничества с НАТО.

— Поздравляю партнеров с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия сильна и продолжает необходимые реформы, — написал он в Twitter.

Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія ???????? сильна і продовжує необхідні реформи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Накануне Владимир Зеленский уже заявлял, что ближайшая цель Украины — получить План действий по членству в НАТО. По его словам, сотрудничество с Альянсом чрезвычайно важно для страны.

Поэтому Украина укрепляет свою армию и приобщается к стандартам НАТО. Со своей стороны, генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее говорил, что Украина приблизилась к членству в НАТО. Поэтому Альянс будет поддерживать ее евроатлантические стремления.