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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский: Рассчитываем на поддержку в предоставлении Плана действий по членству в НАТО

Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Такие надежды высказал президент Владимир Зеленский.

володимир зеленський

Также он поздравил Альянс с годовщиной Североатлантического договора и отметил, что ждет расширения сотрудничества с НАТО.

— Поздравляю партнеров с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия сильна и продолжает необходимые реформы, — написал он в Twitter.

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Накануне Владимир Зеленский уже заявлял, что ближайшая цель Украины — получить План действий по членству в НАТО. По его словам, сотрудничество с Альянсом чрезвычайно важно для страны.

Поэтому Украина укрепляет свою армию и приобщается к стандартам НАТО. Со своей стороны, генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее говорил, что Украина приблизилась к членству в НАТО. Поэтому Альянс будет поддерживать ее евроатлантические стремления.

Фото: Офис президента

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