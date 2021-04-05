Локдаун в Киеве начался 5 апреля и продлится минимум до 16 апреля 2021 года.
5 апреля заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отметил, что жесткий карантин могут продолжить и после 16 числа, но решение об этом будет принято на следующей неделе.
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Согласно протоколу КГГА, до 16 апреля весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок, то есть перевозит только работников предприятий критической инфраструктуры.
Также до 16 апреля будут закрыты:
- школы и детские сады;
- кинотеатры, театры, музеи и концертные залы;
- торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых и зоомагазинов, аптек и магазинов бытовой химии.
Кроме этого запрещается проведение продуктовых ярмарок, любых массовых мероприятий, спортивных мероприятий со зрителями, проведения богослужения, если расстояние в храме меньше 10 кв. м на одного человека.
Детальный список ограничений в Киеве с 5 по 16 апреля смотрите в материале Фактов ICTV.