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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Довыборы в Раду: суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках

В Ивано-Франковской области суд признал решение о пересчете голосов на двух участках округа №87 незаконным.

Вибори

Об этом сообщил кандидат на промежуточных выборах на должность народного депутата Верховной Рады округа №87 Александр Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Такое решение суд огласил относительно участка №260028 в селе Монастырчаны и участка №260012 в селе Горохолин Лес, расположенных в Богородчанском районе.

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По данным общественной организации Опора, по состоянию на 13.00 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Александра Шевченко.

Все они касаются его требований отменить решение о повторном подсчете голосов. Опора отметила, что в шести делах ему отказал суд. В то же время относительно двух дел кандидат сам отказался от заявленных требований.

Довыборы в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошло голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду.

По данным общественной организации Опора, наибольшее количество голосов получил Василий Вирастюк — 15 076 (31,25%), Александр Шевченко — 14 327 (29,69%) и Руслан Кошулинский — 13 927 (28,86%).

Окружная избирательная комиссия признала выборы недействительными на пяти участках — в селах Микуличин, Манява, Монастырчаны, Парище и Яремче. Такое решение объявили из-за нарушения при оформлении списков избирателей для голосования по месту пребывания.

Также во время повторного подсчета голосов члены комиссии зафиксировали расхождение в количестве голосов за Александра Шевченко — в пачках обнаружили меньшее количество голосов, чем указали в протоколе участковой избирательной комиссии.

Фото: УНИАН

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