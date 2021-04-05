Инструмент информационной войны: Данилов о термине Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал слово Донбасс инструментом информационной войны России против Украины.

Использование этого слова в отношении Донецкой и Луганской областей выделяет их как отдельный регион, который имеет особые права, отмечает Данилов.

Данилов также подчеркнул, что понятие Донбасс нельзя рассматривать как исторически сложившееся.

— Понятие Донбасс целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года и, особенно активно — в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время — как инструмент информационной войны, — рассказал секретарь СНБО в Facebook.

По мнению Данилова, использование слова Донбасс — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

24 марта, во время форума Избирательная реформа, секретарь СНБО уже предупреждал об опасности термина Донбасс и просил его избегать.

Он также добавил, что термина Донбасс не существует ни в одном нормативно-правовом документе Украины.

Источник: Алексей Данилов

Фото: СНБО