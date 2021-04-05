PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Инструмент информационной войны: Данилов о термине Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал слово Донбасс инструментом информационной войны России против Украины.

Олексій Данилов

Использование этого слова в отношении Донецкой и Луганской областей выделяет их как отдельный регион, который имеет особые права, отмечает Данилов.

Читайте
СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов Украины

Данилов также подчеркнул, что понятие Донбасс нельзя рассматривать как исторически сложившееся.

— Понятие Донбасс целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года и, особенно активно — в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время — как инструмент информационной войны, — рассказал секретарь СНБО в Facebook.

По мнению Данилова, использование слова Донбасс — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

24 марта, во время форума Избирательная реформа, секретарь СНБО уже предупреждал об опасности термина Донбасс и просил его избегать.

Он также добавил, что термина Донбасс не существует ни в одном нормативно-правовом документе Украины.

Источник: Алексей Данилов

Фото: СНБО

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка