Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие, при котором в столице могут ввести комендантский час. По словам Кличко, такая ограничительная мера неизбежна, если количество новых случаев коронавируса будет зашкаливать.

Об этом мэр Киева заявил в эфире телеканала Украина 24. Он подчеркнул, что комендантский час сейчас действует во многих европейских странах.

— Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме перехода к чрезвычайному положению.

Виталий Кличко добавил, что ситуация в столице близка к коллапсу — количество пациентов с осложнениями значительно возросло. Сейчас из десяти больных по меньшей мере семь госпитализируют с осложнениями. Раньше тяжелое течение болезни наблюдалось у двух из 10 человек.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 5 апреля в Киеве зафиксировано 67 668 случаев коронавируса. За сутки заболели 458 человек.

За период пандемии 3 617 жителей столицы умерли в результате осложнений Covid-19. За последние сутки зафиксировано 32 летальных случая.

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