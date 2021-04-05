Стало известно, когда в Киеве отключат отопление и с чем это связано.
В КГГА официально подтвердили, что дату завершения отопительного сезона пришлось перенести.
Причиной стало резкое похолодание, которое синоптики прогнозируют в последующие несколько дней.
— В последующие дни в Киеве будет сохраняться прохладная погода и среднесуточная температура ниже 8° градусов, поэтому отключение тепла вынуждены отложить на несколько дней.
В частности, в среду ночью температура опустится до -1° градусов и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0°, — говорится в сообщении.
Также на то, когда в Киеве отключат отопление, повлиял и локдаун, из-за чего большинство киевлян будут работать и учиться дистанционно, находясь дома.
Отопление в социальных объектах (больницы, садики и школы) отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
Также в КГГА добавили, что отключение тепла в Киеве, несмотря на прогнозы синоптиков, может начаться уже с 10 апреля.
Комендантский час в Киеве
На фоне жесткого карантина в Киеве мэр Виталий Кличко прокомментировал возможность введения в столице комендантского часа.
Он подчеркнул, что эту ограничительную меру нужно будет внедрять только при условии критической ситуации с коронавирусом.
Сейчас в Киеве, который находится в красной зоне карантина, действуют серьезные ограничения в общественном транспорте, закрыты все школы, детские сады и львиная доля бизнесов.
Уже в ближайшее время эксперты смогут оценить действенность этих ограничительных мер.