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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Когда в Киеве отключат отопление — КГГА определилась с датой

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление и с чем это связано.

опалення

В КГГА официально подтвердили, что дату завершения отопительного сезона пришлось перенести.

Причиной стало резкое похолодание, которое синоптики прогнозируют в последующие несколько дней.

— В последующие дни в Киеве будет сохраняться прохладная погода и среднесуточная температура ниже 8° градусов, поэтому отключение тепла вынуждены отложить на несколько дней.

В частности, в среду ночью температура опустится до -1° градусов и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0°, — говорится в сообщении.

Также на то, когда в Киеве отключат отопление, повлиял и локдаун, из-за чего большинство киевлян будут работать и учиться дистанционно, находясь дома.

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Отопление в социальных объектах (больницы, садики и школы) отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Также в КГГА добавили, что отключение тепла в Киеве, несмотря на прогнозы синоптиков, может начаться уже с 10 апреля.

Комендантский час в Киеве

На фоне жесткого карантина в Киеве мэр Виталий Кличко прокомментировал возможность введения в столице комендантского часа.

Он подчеркнул, что эту ограничительную меру нужно будет внедрять только при условии критической ситуации с коронавирусом.

Сейчас в Киеве, который находится в красной зоне карантина, действуют серьезные ограничения в общественном транспорте, закрыты все школы, детские сады и львиная доля бизнесов.

Уже в ближайшее время эксперты смогут оценить действенность этих ограничительных мер.

Источник: КГГА

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