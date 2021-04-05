Основатель Nika Tech Family Максим Слободянюк выразил поддержку правовому спецрежиму Дия City. С такой позицией он выступил на онлайн-презентации Дия City 5 апреля.

По словам Максима Слободянюка, Дия City позволит Украине развить собственные продуктовые компании и построить прочный IT-сектор.

Кроме того, условия Дия City призваны встроить украинский ІТ-сектор в глобальный рынок.

Главным преимуществом Дия City Слободянюк назвал гармонизацию украинского правового поля с международным. Как инвестор с большим опытом, основатель Nika Tech Family рассказал, что инвестиционные фонды прежде всего ищут понятные и прозрачные активы для инвестирования.

— Десять штатных сотрудников и 150 ФЛП — возможно, для кого-то и понятная структура. Но точно не прозрачная, — сказал Слободянюк.

Также Максим Слободянюк отметил необходимость защиты авторского права и использование привычных для международного бизнеса инвестиционных инструментов так называемого английского права.

По мнению Слободянюка, все это в Украине вводит спецрежим Дия City.

— Это важно для тех, кто хочет создавать здесь лучший в мире интеллектуальный продукт, — заявил Максим.

В конце своего выступления Слободянюк призвал депутатов ВРУ принять законопроект 4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине, который закладывает правовые основы Дия City, как можно скорее.

Как отметил в ходе презентации спецрежима заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков, Дия City создаст новые возможности для украинского IT-бизнеса и простимулирует его ускоренное развитие.

В частности, предоставит дополнительные правовые гарантии для украинских компаний, уменьшит налоговое давление и позволит построить прозрачную структуру предприятия.