С 11 марта Кремль начал командно-штабные учения на территории соседних с Украиной областей — Смоленской, Курской и других. Через неделю начались маневры в Крыму с высадкой десанта.

В то же время источники американской газеты The New York Times сообщили, что Россия после учений оставила у украинской границы еще 4 тыс. военных. О перемещении техники и солдат заявил и главнокомандующий Руслан Хомчак.

Москва концентрирует силы на севере — со стороны Беларуси, на востоке — со стороны Донбасса и юге — в Крыму. При этом на оккупированных Россией Донбассе и в Крыму у Путина 60 тыс. военных и куча танков, артиллерии, БТРов, самолетов и кораблей.

На непонятные перемещения сразу отреагировал Пентагон. Штаты привели свою европейскую армию в полную боеготовность.

А Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий в случае обострения на фронте или нарушение украинских границ призывать резервистов без объявления мобилизации

Пентагон заявил, что это никакие не учения России, а заявленные для маневров техника и подразделения не совпадают с реальными. Глава оборонного ведомства провел переговоры с министром обороны Украины и пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине.

Кремль в ответ заявил, что в случае появления американских военных на территории Украины Москва вынуждена будет применить дополнительные меры. Взрывоопасности ситуации добавляют майские учения НАТО на 30 тыс. военных у Калининграда и в Черном море.

Экс-командующий американской армии в Европе Бен Ходжес и бывший спецпредставитель США в Украине Волкер заявили, что таким образом Кремль испытывает реакцию новой администрации США. Особенно после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Еще одна причина — это шантаж и психологическое давление на Украину. Очевидно, что переговоры по Донбассу снова зашли в тупик, это и вызвало очередной кризис. Ведь Москва на минских переговорах отказалась вернуться к полному прекращению огня с 1 апреля.

На нормандском и минском форматах Запад и Украина предлагают варианты так называемых мирных кластеров — новую дорожную карту с пошагового выполнения положений Минских договоренностей.

В то же время Москва не прекращает продвигать идею прямых переговоров Киева с пророссийскими марионетками. ОБСЕ отчитывается о новой российской технике на Донбассе, а пресс-служба Операций объединенных сил заявляет, что огонь на восточной линии разграничения ведется ежедневно.

С одной стороны, Москва продвигается на военном фронте, с другой — ластится на дипломатическом. Пока на востоке эскалация, Путин обсудил с Макроном и Меркель в режиме видеоконференции ряд вопросов, среди которых и Донбасс. Все это произошло без Зеленского.

Согласившись на трехсторонние переговоры с Путиным Германия и Франция нарушили заявленный ранее принцип ничего об Украине без Украины.

Частично Макрон и Меркель нейтрализовали это нарушение заявлениями, что Москва должна прекратить огонь, принять ответственность за эскалацию на себя и согласиться на Нормандскую встречу, которую традиционно саботирует Путин.

Между тем Украина получила поддержку от другого стратегического партнера. Впервые после инаугурации Джо Байдена состоялся его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Длилась она более 40 минут.

Американский президент заявил, что Америка не оставит Украину без поддержки перед лицом российской агрессии в Крыму и на Востоке.

Париж и Берлин не хочет терять роль локомотива Нормандского формата. Поэтому вариант прямого участия более сильного участника отпадает. Кто может стать новым спецпредставителем США — вопрос со многими неизвестными.

Но очевидно, что большая война сейчас никому не нужна. Поэтому наращивание войск на границах Украины больше похоже на психологическую эскалацию.

Хомчак обратился к НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак официально обратился к НАТО, отметив, что Украина стала щитом Европы.

Обращение к НАТО посвящено годовщине со дня создания Организации Североатлантического договора, которое состоялось 4 апреля 1949 года.

Необходимость во вступлении Украины в НАТО особенно остро встала после аннексии Крыма и начала российско-украинской войны на Донбассе.