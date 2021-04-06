России выгодна эскалация конфликта с Украиной, однако вероятность полномасштабных боевых действий очень мала.

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также он выделил причины, почему происходят провокации на российско-украинской границе.

Одно из последних российских исследований показало, что в течение прошлого месяца цены на продукты в РФ выросли почти на 30%.

— Среднестатистический россиянин почувствовал, что цены (на потребительскую корзину — Ред.) выросли на 30%. И накануне ближайших парламентских выборов это существенный фактор внутреннего возбуждения, — заявил Алексей Резников.

Также министр высказал мнение о том, что российские политики поняли, что многие страны мира открыто “перестали уважать” Россию.

— Эта эскалация создает внешнюю проблему для России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. А еще это “приглашение к танцу” Соединенных Штатов, — заключил Алексей Резников.

В то же время народный депутат Слуга народа, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что эскалация на российско-украинской границе является неким “спасением” рейтингов Владимира Путина в России.

Он отметил, что в 2021 году в Российской Федерации пройдут очередные выборы в Государственную Думу.

Накануне ряд социологических опросов продемонстрировал резкое падение рейтингов Владимира Путина и его партии Единая Россия.