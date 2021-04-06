России выгодна эскалация конфликта с Украиной, однако вероятность полномасштабных боевых действий очень мала.
Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Также он выделил причины, почему происходят провокации на российско-украинской границе.
Одно из последних российских исследований показало, что в течение прошлого месяца цены на продукты в РФ выросли почти на 30%.
— Среднестатистический россиянин почувствовал, что цены (на потребительскую корзину — Ред.) выросли на 30%. И накануне ближайших парламентских выборов это существенный фактор внутреннего возбуждения, — заявил Алексей Резников.
Также министр высказал мнение о том, что российские политики поняли, что многие страны мира открыто “перестали уважать” Россию.
— Эта эскалация создает внешнюю проблему для России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. А еще это “приглашение к танцу” Соединенных Штатов, — заключил Алексей Резников.
В то же время народный депутат Слуга народа, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что эскалация на российско-украинской границе является неким “спасением” рейтингов Владимира Путина в России.
Он отметил, что в 2021 году в Российской Федерации пройдут очередные выборы в Государственную Думу.
Накануне ряд социологических опросов продемонстрировал резкое падение рейтингов Владимира Путина и его партии Единая Россия.
— Я могу напомнить: высокий рейтинг Путина был именно после аннексии Крыма. Сейчас он падает. Вот это и есть причина, почему они решили именно сейчас развивать конфликт на Донбассе, — пояснил Егор Чернев.