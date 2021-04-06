Под Авдеевкой погиб украинский военный

Вечером 5 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе неподалеку Авдеевки погиб украинский военный.

Военнослужащий попал под обстрел боевиков: ему оказали неотложную медицинскую помощь, однако в больнице мужчина скончался.

Откуда родом и сколько лет было военному, пока не сообщается.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

— О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, — говорится в сообщении.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Ситуация на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе, которое наблюдается с первых дней 2021, не меняется и в апреле.

Только за сутки 2 апреля в районе проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Вследствие обстрелов серьезные ранения получили двое военных. Один гражданский мужчина в прифронтовом городе Красногоровка получил осколочные ранения, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Источник: Оперативно-тактические группировки Восток

Фото: Оперативно-тактические группировки Восток